Lille x Chelsea: onde assistir ao vivo ao jogo pela Liga dos Campeões

Lille e Chelsea se enfrentam neste quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio Pierre-Mauroy, na França, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Lille x Chelsea terá transmissão pelo EI PLUS, que também vai passar o jogo em seus sites e aplicativos.

Sem pontos, o Lille ocupa a lanterna do Grupo H, já que perdeu a primeira partida da competição por 3 a 0 para o Ajax, que lidera somando os mesmos três pontos do Valencia, segundo colocado.

O Chelsea entra em campo apresentando a mesma situação do rival. A equipe perdeu a primeira partida por 1 a 0 para o Valencia e está na terceira colocação do Grupo H. A diferença entre as equipes é apenas pelo saldo de gols negativo.