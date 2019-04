Lille x PSG: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Francês

Lille e Paris Saint-Germain se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Pierre Mauroy, em duelo da 32ª rodada do Campeonato Francês.

Lille x PSG terá transmissão ao vivo, em vídeo, pelo Estado, em parceria com a DAZN .

O Lille é o segundo colocado do Campeonato Francês com 61 pontos, a 20 do líder, o PSG. A equipe, que apenas empatou com o Reims em seu compromisso anterior no Francês, está com cinco pontos de vantagem para o terceiro colocado Lyon e busca assegurar o vice-campeonato para garantir uma vaga direto na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

No confronto deste domingo, o PSG pode assegurar o bicampeonato consecutivo do Campeonato Francês, bastando empatar a partida contra o Lille. Invicto desde a traumática eliminação para o Manchester United na Liga dos Campeões, o time ficou apenas no 2 a 2 com o Strasbourg no seu compromisso anterior no Nacional. Já no primeiro turno do Francês, em casa, fez 2 a 1 no Lille.