Lima faz história no Benfica com dois gols do título português

SÃO PAULO - O atacante Rodrigo José Lima dos Santos, ou só Lima, afirma que atingiu o ponto mais alto de sua carreira com o título português para o Benfica com os dois gols da vitória contra o Olhanense no domingo. O título, conquistado com duas rodadas de antecipação, encerrou uma sequência de três vice-campeonatos seguidos – todos com o rival Porto como campeão.

"Acho que é o ponto mais alto da minha carreira. Fazer os dois gols que trouxeram o título é motivo de muita felicidade", diz o atacante de 30 anos.

Lima está no Benfica desde 2012. Atualmente, tem levado vantagem em uma disputa acirrada pela camisa 9 com o paraguaio Cardozo. No jogo decisivo, levou a melhor e começou como titular. “A torcida do Benfica é apaixonada e merece essa conquista depois das tristezas das últimas temporadas”, disse o jogador que se destaca pelo bom poder de finalização e o cabeceio certeiro.

As comemorações do título, no entanto, foram reduzidas. Nesta segunda-feira à tarde, o time treinou de olho na primeira partida das semifinais da Liga Europa, quinta-feira, contra a Juventus. "Temos de aproveitar esse bom momento e não podemos perder a concentração", afirma.

As boas atuações de Lima – somente na temporada 2012/2013 foram 30 gols em 49 partidas – atraíram a atenção do Flamengo no final do ano passado. A intenção era contratá-lo por empréstimo para disputar a vaga com Hernanes. Como o negócio não evoluiu, o atual campeão carioca contratou Alecsandro do Atlético Mineiro. Lima acha difícil voltar ao Brasil nesse momento. "Estou bem no Benfica e tenho mais dois anos de contrato", diz.

Paraense de Monte Alegre, Lima começou a carreira profissional no Paysandu em 2005. Depois de passagens discretas pelo futebol paranaense, foi contratado pelo Juventus, em 2008. Aí sua carreira começou a deslanchar com as boas atuações no Campeonato Paulista. Foi uma das apostas do Santos, mas, em 25 partidas, fez só dois gols pela equipe dirigida por Emerson Leão. Não se firmou. O título catarinense de 2009 pelo Avaí abriu as portas para o futebol português.

Após duas temporadas de destaque no Braga, quando era a referência do ataque e foi artilheiro do Campeonato Português na temporada 2011/2012, Lima foi contratado pelo Benfica por 4,5 milhões (cerca de R$ 14,5 milhões).