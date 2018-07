Liminar na Justiça mantém eleição no Vasco em agosto

Uma decisão da 19ª Vara Cível do Rio de Janeiro nesta terça-feira manteve as eleições para presidente do Vasco no dia 6 de agosto, apesar da mudança definida pelo presidente da Assembleia Geral do clube, na segunda.

A eleição estava marcada inicialmente para 6 de agosto, mas por decisão de Olavo Monteiro de Carvalho, presidente da Assembleia Geral, havia sido adiada para 11 de novembro. A mudança irritara dois candidatos da oposição, Eurico Miranda e Roberto Monteiro - na situação, Roberto Dinamite tenta se reeleger.

Insatisfeito, Eurico Miranda, da chapa "Volta Vasco! Volta Eurico!", acionou a Justiça e obteve a liminar para manter a eleição na data prevista inicialmente. A decisão foi tomada pela juíza Ana Lucia Vieira de Castro, que anunciou multa de R$ 100 mil para o caso de a liminar ser descumprida.