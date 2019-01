Limite de inscritos pode fazer trio do Palmeiras perder de novo o Estadual

A obrigação de inscrever no máximo 26 jogadores do elenco profissional no Campeonato Paulista pode fazer o Palmeiras ter de repetir entre os cortados alguns nomes que também ficaram fora em edições anteriores do Estadual. Os meias Allione e Hyoran e mais o lateral Fabiano estiveram foram da convocação inicial de 2018 e estão entre os atletas que podem novamente ter de esperar.

O técnico Luiz Felipe Scolari disse na terça-feira estar com dificuldades para fechar a lista. Apesar disso, ele tem algumas decisões tomadas, como a proposta de jogar o Campeonato Paulista com a força máxima e apostar nos titulares da equipe campeã brasileira em 2018, como já indicou nos treinos. Por isso, nesse cenário, o trio corre o risco de repetir a ausência na lista.

Contratado em 2017, Hyoran pode até mesmo amargar o terceiro ano seguido fora dos inscritos no Campeonato Paulista. Nos outros dois anos o meia foi preterido para passar por um trabalho de reforço muscular. No entanto, em 2017 ele ganhou chance para atuar um jogo no fim da primeira fase, ao aproveitar uma troca permitida no regulamento para substituir Arouca, que se machucou. Hyoran não entrou em campo pela competição em 2018.

O jogador reconheceu ter uma concorrência pesada pela frente. "Eu vejo que a diretoria está se mexendo, contratando ótimos jogadores. Tudo isso serve de motivação. Sei que de novo vai ter concorrência boa. Como eu falei, estou me dedicando em tudo para que seja meu melhor ano com as cores do Palmeiras", comentou Hyoran.

Allione deixou o Palmeiras ano passado e foi para o Bahia, por empréstimo, justamente depois de ficar fora da lista de inscritos definida pelo técnico Roger Machado. O excesso de opções para a posição no plantel atual pode novamente fazer o argentino procurar um outro clube para ter mais chance de atuar. Allione e Hyoran estão entre os 13 meio-campistas do elenco alviverde.

Com Fabiano a saída para outra equipe também é um caminho provável. O jogador chegou a negociar com o Inter para mais uma passagem por empréstimo, mas as conversas não evoluíram. A diretoria efetivou os laterais Mayke e Marcos Rocha, que terão preferência na posição. Por isso, a presença dele na lista dos 26 nomes é bem incerta.