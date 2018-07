Lincoln desfalcará o Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO - O Palmeiras ganhou mais um desfalque para a estreia no Campeonato Brasileiro, daqui a dez dias, contra o Botafogo. O meia Lincoln sentiu uma lesão no adutor da coxa esquerda e não vai poder atuar em São José do Rio Preto, onde o time alviverde vai mandar seu primeiro jogo na competição.

Ele se queixou de dores logo após a vitória sobre o Coritiba, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, e a lesão foi constatada em exames realizados no início desta noite.

"Foi uma pequena lesão, que inicialmente o deixará de fora da partida de estreia no Campeonato Brasileiro. Ele vai ficar em tratamento intensivo e vamos acompanhar a evolução no decorrer dos próximos dias", explicou o médico Otávio Vilhena.

Com o problema de Lincoln, o Palmeiras já soma três desfalques certos para a estreia no Brasileirão. Wellington Paulista e Valdivia também não jogam. Os dois laterais titulares, Cicinho e Rivaldo, fazem companhia a eles no departamento médico.

