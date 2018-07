Lincoln promete que Palmeiras não jogará retrancado

O meia Lincoln afirmou nesta terça-feira que a vantagem adquirida na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil não influenciará a postura do Palmeiras no segundo duelo com o Atlético Paranaense. Ele descartou a possibilidade do time jogar retrancado na quarta-feira, na Arena da Baixada.

"Nós não podemos mudar muito a nossa postura. É claro que vamos tomar cuidados ainda maiores, mas temos um time forte ofensivamente e não vamos ficar só atrás", disse o meia, apostando no setor ofensivo do Palmeiras, que venceu o primeiro duelo por 1 a 0, no Palestra Itália.

Lincoln minimizou o fato do Atlético ter perdido o Campeonato Paranaense para o Coritiba no último fim de semana. Para o meia, isso não vai influenciar no desempenho da equipe. "Tenho certeza que o Atlético já ergueu a cabeça e vai jogar com muita motivação. Além disso, jogar na Arena é sempre muito difícil, independente da situação", afirmou.