Lincoln sofre lesão e vira desfalque no Palmeiras

O Palmeiras terá um importante desfalque no jogo de domingo, contra o Vasco, em São Januário, pela segunda rodada do Brasileirão. O meia Lincoln sofreu uma lesão muscular na coxa direita nesta sexta-feira e deve ficar 10 dias afastado.

"O Lincoln queria arriscar e participar do treino, mas a questão é que ele está com uma lesão no adutor da coxa direita e não teria como participar", disse o médico do Palmeiras, Vinicius Martins, após avaliar o exame do jogador.

A expectativa do médico é que Lincoln só volte ao time no clássico contra o São Paulo, marcado para o dia 26 de maio - assim, ele seria desfalque também na próxima rodada do Brasileirão, contra o Grêmio, em jogo no dia 22 de maio.

"Ele vinha crescendo e estava vivendo um ótimo momento. É uma pena perdê-lo logo agora, mas temos que encontrar uma solução", lamentou o técnico Antônio Carlos, que ainda não definiu o substituto de Lincoln no jogo de domingo.