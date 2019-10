Lindoso descarta clima de revanche no Inter contra o Athletico-PR

A derrota na final da Copa do Brasil faz parte do passado. É o que garante Rodrigo Lindoso, que descarta qualquer possibilidade de clima de revanche do Internacional com o Athletico-PR, quinta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, em duelo válido pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Vai ter rivalidade por termos perdido o primeiro turno (1 a 0). Mas em relação à Copa do Brasil, passou. Se você perde um jogo, vai buscar vencer o outro. É outra competição. Procura focar no Brasileiro. Não tem muito esse negócio de revanche, não", disse o meio-campista, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

A preocupação de Lindoso está em não levar cartão amarelo, pois ele é um dos sete jogadores do Internacional pendurados com duas advertências. E o jogo seguinte do time será o Gre-Nal, às 18 horas, domingo, na arena do maior rival. Além de Lindoso, estão com dois cartões amarelos: Edenílson, Guilherme Parede, Heitor, Natanael, Nico López e Roberto.

"Você fica com certo alerta. Ainda mais na reta final de campeonato, um clássico. Mas a gente está sujeito a isso. No jogo não tem como negociar essas coisas. Se tiver de acontecer, vai acontecer. Não vamos ficar de pé mole na quinta-feira. A gente esquece domingo."

O elenco do Inter volta aos treino nesta quarta-feira à tarde, quando o técnico Zé Ricardo vai definir a equipe que vai entrar em campo na busca pela 14.ª vitória na competição nacional - o time é o quinto colocado, com 45 pontos.