Lindoso evita apontar parceiro ideal no meio-campo do Botafogo

O Botafogo vai retomar sua trajetória no Brasileirão com uma importante mudança no banco de reservas. O técnico Alberto Valentim deixou o clube durante a Copa do Mundo da Rússia e deu lugar a Marcos Paquetá. A novidade trouxe expectativas à torcida quanto a possíveis mudanças na equipe, o que será conhecido na quarta-feira, contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

Uma das alterações deve acontecer no meio-campo. Marcelo ou Matheus Fernandes devem aparecer como titulares no setor para formar dupla com Rodrigo Lindoso, que evita apontar um favorito para ser o seu parceiro na equipe.

"Cada jogador é único. Mas, para mim, não influencia. Respeito as características de cada um. O Matheus é um jogador leve, rouba muita bola, chega na frente. O Marcelo é mais parecido comigo", disse Lindoso, nesta segunda. "Em relação à movimentação de chegar mais na frente, Matheus chega mais. Mas em relação à escolha não tem nada, respeitamos."

Lindoso, contudo, evita fazer projeções sobre como será o Botafogo de Paquetá em campo. "Para saber se teve mudança, precisamos de um jogo, na quarta-feira temos um grande desafio, que é o Corinthians lá. A gente espera que tudo dê certo e que o Paquetá tenha tranquilidade para implantar sua filosofia."

Para o meio-campista, o treinador teve tempo ao longo da intertemporada para impor ao time a sua visão de futebol.

"Foram praticamente três semanas. Acho que agora é mais mentalidade. Claro que a gente trabalha, ajusta algumas coisas. E vamos ter uma maratona de jogos quarta, sábado, quinta, domingo, viagem longa. Mas a ideia que ele passou nós já absorvemos", garante o jogador.

Sob o comando de Marcos Paquetá, o Botafogo fez um treino fechado nesta segunda, em preparação para o duelo válido pela 13ª rodada do Brasileirão.