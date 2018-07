Lindoso não vê Botafogo em vantagem sobre Flu por queda de rival na Sul-Americana

O volante Rodrigo Lindoso, do Botafogo, não acredita que a equipe alvinegra terá vantagem no clássico sobre o Fluminense, neste sábado, às 19 horas, no Engenhão, pela 32.ª rodada do Brasileirão, pelo fato de o rival tricolor vir de uma eliminação na Copa Sul-Americana ao cair diante do Flamengo.

O meio-campista avalia que o Fluminense estará desgastado pela intensidade do empate em 3 a 3 no último Fla-Flu, na quarta, que terminou com a classificação da equipe rubro-negra para as semifinais da competição continental, mas espera por uma partida complicada diante de um adversário que luta para livrar o risco de rebaixamento à Série B.

"Não sei se estão tão abalados assim com a queda na Sul-Americana. Creio que um pouco sim, (também por) uma pressão por conta da zona de rebaixamento, mas é um clássico e isso também motiva. O Fluminense vive um momento delicado, mas são grandes e temos que respeitá-los impondo também o nosso ritmo de jogo. É um jogo importante e temos que ir concentrados para fazer um grande jogo", afirmou Rodrigo Lindoso, entrevista coletiva nesta quinta-feira.

O volante também valorizou a semana livre para treinamentos e afirmou que o elenco necessita recuperar as forças para enfrentar a reta final do Campeonato Brasileiro, garantir um lugar no G4 e, com isso, conquistar a vaga direta para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Hoje, a equipe ocupa a sexta posição na tabela, com 48 pontos, três atrás do Grêmio (quarto colocado).

"Estamos no mês de novembro, falta um mês para o campeonato acabar e ainda temos um número considerável de jogos. Neste momento o fundamental é o descanso. Nossa comissão técnica sabe trabalhar isso, dosar a hora de trabalhar forte e o momento de recuperar. Estamos jogando desde janeiro e o que nos fortalece é essa relação do descanso", enfatizou.

O elenco do Botafogo treinou neste feriado de Finados no complexo esportivo do Engenhão, no Rio de Janeiro. As atividades foram fechadas para a imprensa. Para o clássico contra o Flu, o técnico Jair Ventura não poderá contar com o meia João Paulo, que está suspenso.