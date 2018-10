Lindoso pede atenção aos detalhes no Botafogo para fugir do rebaixamento

Um dos líderes do time do Botafogo, o volante Rodrigo Lindoso chamou nesta quinta-feira a atenção dos seus companheiros para os detalhes que poderão levar o time carioca à vitória, sábado, às 21 horas, diante do Atlético-PR, em Curitiba, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O nosso adversário está no meio de uma competição de mata-mata (Copa Sul-Americana) e na situação em que estamos não podemos pensar em empate. Jogando lá eles são muito agressivos, atacam muito e deixam espaços. O Atlético conta com uma organização para defender, com as linhas próximas. Temos de saber explorar esses detalhes e estar preparados para vencermos o jogo", declarou.

Apesar da confiança de Lindoso, o alvinegro carioca está sem vencer há quatro jogos. No geral, o Botafogo é, ao lado do São Paulo, o time que mais empatou neste Brasileirão: foram 11 jogos com igualdade no placar.

"Tabus existem para serem quebrados. Não queremos essa estatística de ser o time que mais empata. Avalio mais pela questão do controle do jogo, em alguns saímos na frente, mas não controlamos o jogo e sofremos o empate. Esta é uma das coisas que temos que consertar e o Zé (Ricardo, técnico) nos cobra bastante isso. Não vejo que por medo de atacar, mas por perdermos o controle dentro dos jogos."

Ao contrário de outros jogadores, Lindoso não reclama do fato de o jogo ser disputado em grama sintética na Arena da Baixada, em Curitiba. "É diferente. Comentei aqui ano passado sobre isso, até gostei quando joguei lá. Um ponto a favor que eles tem, só o campo deles é dessa maneira e os beneficia. Mas não sou contra. Mais uma adversidade para superarmos e poder vencer o jogo."

TREINO

O atacante Rodrigo Pimpão e o lateral Yuri viraram dúvidas para o técnico Zé Ricardo para o jogo de sábado. A dupla apresentou febre alta nesta quinta e não treinaram. Assim, vão virar desfalque caso não se recuperem para o treino desta sexta, véspera da partida em Curitiba. Já o goleiro Gatito Fernández foi a boa novidade da equipe nesta tarde ao treinar com luvas, se mostrando em boas condições para possivelmente fazer o seu retorno ao time no fim de semana.

O Botafogo é o 13º colocado no Brasileiro, com 35 pontos, enquanto o Atlético-PR acumula 40 pontos, na oitava colocação.