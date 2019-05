Lindoso pede atenção contra o Santos, mas confia em 1ª vitória do Inter fora

Rodrigo Lindoso mal teve tempo de comemorar seu primeiro gol com a camisa do Internacional no triunfo por 3 a 1 sobre o Paysandu, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Poucas horas depois da vitória, o volante voltou suas atenções ao Santos, adversário deste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela sexta rodada. E citou a "badalação" ao técnico Jorge Sampaoli como motivação para o time gaúcho vencer a primeira partida como visitante no Campeonato Brasileiro.

"Queremos fazer um bom jogo lá, conversamos desde antes do início do Brasileirão sobre a importância dos jogos fora de casa. Esse é o momento", comentou Lindoso em entrevista coletiva nesta sexta-feira. "Até pela equipe que é o Santos, toda a badalação em cima do treinador deles", continuou.

O volante projetou a partida na Vila fazendo um paralelo com os confrontos diante do River Plate, da Argentina, na primeira fase da Copa Libertadores. Nas duas partidas, o Inter jogou bem e saiu na frente, mas sofreu o empate. Segundo Lindoso, as boas atuações contra o atual campeão da Libertadores servem como parâmetro para medir a força do Inter.

"O River é bem parecido na parte técnica e na intensidade de jogo. Mostramos isso lá (na Argentina) e sabemos que podemos bater de frente", analisou Lindoso, titular nas últimas seis partidas seguidas na vaga do capitão Rodrigo Dourado, lesionado.

PREPARAÇÃO

O Inter se reapresentou nesta sexta-feira após a vitória sobre o Paysandu, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogadores que participaram da vitória por 3 a 1 sobre o time paraense fizeram exercícios físicos na academia e os demais atletas treinaram com bola no CT Parque Gigante. O ex-jogador Pablo Guiñazu, que teve passagem marcante pelo time colorado, visitou os ex-companheiros.

O lateral Zeca será desfalque por conta do terceiro cartão amarelo recebido no triunfo sobre o CSA, na rodada anterior. Rodrigo Moledo, Rodrigo Dourado e Patrick seguem em recuperação no departamento médico. A equipe colorada tem nove pontos e ocupa a quinta posição na tabela.