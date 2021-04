Lindsay Camila, primeira técnica campeã da Libertadores, ganha versão da Turma da Mônica

Primeira técnica a se sagrar campeã da Libertadores, Lindsay Camila ganhou uma versão diretamente dos quadrinhos da Turma da Mônica. Com traços da Magali, a comandante da Ferroviária entrou para o hall da fama do projeto Donas da Rua, idealizado por Mônica Souza, diretora-executiva da MSP.

"Até pouco tempo atrás, as mulheres não tinham espaço para a prática de esportes. Elas eram proibidas de praticarem esportes considerados ‘pouco femininos’. Hoje, temos muito orgulho em poder homenagear uma campeã que conquistou seu espaço no futebol brasileiro e que reforça que lugar de mulher é onde ela quiser!", destaca Mônica.

O projeto tem como intuito dar visibilidade à mulheres notáveis. A ideia é fazer com que elas se tornem exemplo e conscientizem outras meninas. Além de Lindsay Camila, Janeth Arcain, do basquete, Formiga, do futebol, e a judoca Rafaela Silva foram destacadas no Donas da Rua.

Lindsay acumula passagens como jogadora por Brasil, Espanha, Portugal e França. Por causa de uma lesão no tornozelo, teve de encerrar a carreira em 2006. Ela foi contratada pela Ferroviária no início da temporada com a missão de reformular a equipe. Após vencer a Libertadores, o time de Araraquara se prepara para o início do Brasileirão, marcado para 18 de abril.