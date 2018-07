Linense acerta contratação de Roberto Fonseca

LINS - Roberto Fonseca será o responsável por tentar manter o Linense na elite do Campeonato Paulista. No início da noite desta terça-feira, a diretoria anunciou a contratação do experiente treinador para a vaga de Bruno Quadros, demitido na última segunda devido aos recentes resultados.

O novo treinador inicia os treinamentos com o elenco do Linense na manhã desta quarta-feira e estreia na sexta, diante do Ituano, no Estádio Novelli Júnior, pela 11.ª rodada. O contrato de Roberto Fonseca, que recentemente deixou o Santo André durante a Série A2, vai até o fim do Paulistão.

"Já trabalhei com muitos jogadores que estão lá e sei que se trata de um grupo experiente. Se todos eles quiserem pegar para valer temos tudo para fazer um trabalho legal", afirmou o treinador. Com duas derrotas seguidas, o Linense aparece na terceira colocação do Grupo A - 16.º colocado na classificação geral -, com dez pontos, dois a mais que o Comercial.