Linense bate Ituano nos pênaltis, leva Copa Paulista e tem vaga na Copa do Brasil

Ainda existe a possibilidade de a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liberar uma vaga para outro paulista no Campeonato Brasileiro da Série D. Neste caso, caberá ao Linense escolher a competição que vai disputar. A outra que sobrar, neste caso, ficaria com o Ituano, vice-campeão.

No primeiro jogo da decisão, em Lins, tinha ocorrido empate por 2 a 2. Na volta, quem vencesse ficaria com o título. Apesar da disposição dos dois times, a chuva atrapalhou no segundo tempo e ninguém balançou as redes.

Nas penalidades máximas, o Linense foi melhor. Marcou as quatro cobranças com Rafael Chorão, Marcelo Bispo, Rodrigo Lobão e Rafael Aidar. Do lado do Ituano, apenas Valkenedy marcou, enquanto Simião chutou para fora e Zambi teve sua cobrança defendida pelo goleiro Galetti.

Diferentemente do que ocorreu na gestão anterior de Marco Polo del Nero, o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, esteve presente na final da competição e mostrou que está de olho no futebol do interior. Ele mesmo entregou a taça de campeão dentro do gramado. Com o projeto promocional da FPF "Futebol Sustentável", houve recorde de público no Novelli Júnior, neste ano, com 11.870 pagantes.