Linense busca empate por 1 a 1 contra o Penapolense pelo Paulistão

LINS - Ninguém comemorou a vitória no primeiro confronto realizado pela elite do Campeonato Paulista entre Linense e Penapolense. Nesta quarta-feira, os dois times ficaram no empate por 1 a 1, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, o Gilbertão, pela 13.ª rodada. A partida acabou sendo prejudicada pelo péssimo estado do gramado devido às fortes chuvas que caíram na cidade de Lins durante todo o dia.

Apesar de não ser o resultado que esperava, o Linense acabou ficando contente com o empate, pois se manteve na oitava colocação, com 21 pontos, e não viu diminuir a diferença para os concorrentes diretos. Enquanto isso, o Penapolense está mais próximo de garantir a permanência na elite ao somar seu 17.º ponto, seguindo na zona intermediária da tabela de classificação.

A cidade de Lins vinha sendo castigada pela forte chuva e o gramado ficou bastante prejudicado, com muitas poças de água. Os dois times, por isso, erravam passes e encontravam dificuldades para criar bons lances. Os visitantes tiveram mais posse de bola, mas foram os donos da casa que estiveram mais próximos de abrir o placar. Aos 38 minutos, Fábio Lopes foi lançado, driblou o goleiro Marcelo e bateu por cima. Logo depois, Lenilson recebeu cruzamento na pequena área e, livre de marcação, conseguiu chutar para fora.

Apesar do Linense ter voltado mais acordado do intervalo, quem abriu o placar foi o Penapolense, aos 21 minutos. Após bate e rebate dentro da área, o zagueiro Gualberto dividiu com o goleiro e tocou para o fundo das redes. Os jogadores reclamaram de falta em cima de Leandro Santos, mas o árbitro mandou seguir.

E o time de Lins conseguiu o empate somente aos 38 minutos em um lance de bola parada. Tarracha cobrou falta com perfeição no ângulo de Marcelo. Nos minutos finais, a partida ficou bastante aberta com chances para ambos os lados.

Os dois times entram em campo no próximo sábado, pela 14.ª rodada. O Linense enfrenta o Botafogo, às 16 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. No mesmo horário, o Penapolense recebe o São Bernardo, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis.

LINENSE 1 x 1 PENAPOLENSE

LINENSE - Leandro Santos; Bruno Ribeiro, Álvaro, Fábio Lima e Tarracha; Elias, Leandro Brasília (Tiaguinho), Gilsinho e Lenílson (Fausto); Fernandinho e Fábio Lopes (Dudu). Técnico: Bruno Quadros.

PENAPOLENSE - Marcelo; Luis Felipe, Jailton, Gualberto e Rodrigo Biro; Heleno, Liel, Fernando e Guaru (Magrão); Silvinho (Geuvânio) e Val Baiano (Biro). Técnico: Pintado.

GOLS - Gualberto, aos 21, e Tarracha, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernandinho e Elias (Linense); Marcelo (Penapolense).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

RENDA - R$ 42.215,00.

PÚBLICO - 3.141 pagantes.

LOCAL - Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).