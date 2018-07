Linense consegue vitória heroica contra Comercial no Paulistão

RIBEIRÃO PRETO - O retorno do Comercial à elite do Campeonato Paulista, após 25 anos, não foi como a torcida imaginava. Em jogo com sete gols e quatro pênaltis, o Linense bateu o clube de Ribeirão Preto por 4 a 3, na noite deste sábado, no Estádio Palma Travassos, pela rodada de estreia da competição.

A derrota em casa frustrou os cerca de três mil torcedores que enfrentaram muita chuva para acompanhar o duelo. Por outro lado, o Linense deu o primeiro passo na busca de seus principais objetivos na competição. Além da disputa do Título do Interior, o clube quer uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

Apesar das condições precárias do gramado, Comercial e Linense fizeram um jogo emocionante. No início, os donos da casa deixaram a impressão de que ganhariam com tranquilidade e, logo a um minuto, abriram o placar, com o zagueiro Rafael Tavares, de cabeça. O segundo gol veio aos 21 minutos, com o meia Luís Augusto em cobrança de pênalti.

O Linense, porém, não se deu por vencido e diminuiu aos 22 minutos. Éder aproveitou sobra na área e bateu na saída do goleiro Alex. De forma surpreendente, os visitantes viraram. Aos 29 minutos, o atacante Chimba aproveitou falha da defesa para empatar. Aos 46 minutos, o veterano Lenilson, ex-São Paulo, virou o placar, também de pênalti.

O jogo prosseguiu bastante movimentado na segunda etapa, quando saíram os outros dois gols da partida, em novas cobranças de pênalti. O Comercial empatou novamente, com o atacante Fernando Gaúcho, aos 16 minutos. No entanto, os visitantes chegaram ao quarto gol, com meia Neto.

Na próxima quarta-feira, o Comercial volta a campo para enfrentar o Paulista, às 19h30, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. Enquanto isso, o Linense encara o São Caetano, no mesmo dia, às 21h50, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

COMERCIAL 3 x 4 LINENSE

COMERCIAL - Alex; Marcelo Ferreira (Fernando Gaúcho), Marcel, Rafael Tavares e Rossato (Tiago Marques); André Bilinha, Vágner, Carlos Magno, Luís Augusto e Romerito (Daniel Costa); Elionar Bombinha. Técnico - Márcio Fernandes.

LINENSE - Douglas; Diego Macedo (Pablo), Fabão, Bruno Quadros e Alexandre Silva; Makelelê, Elias, Éder e Neto (Marcelo); Lenílson e Chimba. Técnico - Pintado.

Gols - Rafael Tavaes, a 1, Luís Augusto, aos 21, Éder, aos 22, Chimba, aos 29, e Lenílson, aos 46 minutos do primeiro tempo; Fernando Gaúcho, aos 16, e Neto, aos 27 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Vinicius Gonçalves Dias de Araújo

Cartões amarelos - Rafael Tavares, Marcel, Douglas, André Bilinha e Vágner.

Cartões vermelhos - Douglas e Marcel.

Renda - R$ 68.935,00.

Público - 2.584 pagantes.

Local - Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto.