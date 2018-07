Linense demite Luciano Quadros após chegar na vice-lanterna

Luciano Quadros iniciou a carreira de técnico em 2012, dirigindo a Santacruzense. No ano seguinte, passou a atuar como auxiliar e só voltou a ser o principal comandante no final do Paulistão do ano passado, quando foi efetivado como técnico do time de Lins, livrando o time do rebaixamento.

Graças ao bom trabalho realizado em 2014, a diretoria do Linense resolveu dar mais uma chance para ele e iniciou a temporada com Luciano Quadros no comando. Tendo de enfrentar jogos complicados, inclusive contra Corinthians e Santos, o Linense somou apenas seis pontos e se tornou o vice-lanterna na classificação geral do Paulistão.

Com a saída de Luciano Quadros, o Linense já procura um novo técnico. O experiente Luiz Carlos Ferreira, Edison Só e Buião, que recentemente deixou o Rio Claro, são os mais cotados a assumir o cargo.