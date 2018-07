Linense e São Bernardo garantem acesso no Paulista Foram conhecidos na tarde deste sábado dois novos integrantes da elite do Campeonato Paulista em 2011. O Linense venceu o União Barbarense e garantiu seu acesso, além do título da Série A-2. O São Bernardo ficou no empate com o Pão de Açúcar, mas foi o suficiente para chegar à primeira divisão.