Linense e São Caetano empatam por 3 a 3 em Lins

LINS - Linense e São Caetano empataram por 3 a 3, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Gilberto Siqueira, em Lins, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Como os dois times tinham vencido na estreia, ambos somam agora quatro pontos cada.

O time visitante começou melhor, explorando bem a velocidade pelos lados do campo e abriu boa vantagem com dois cruzamentos. O primeiro gol saiu aos seis minutos, quando Artur cruzou pelo alto e Diego desviou de cabeça. E o segundo foi parecido: após o lançamento da direita aos 18, o goleiro Douglas não cortou e a bola tocou no corpo de Diego Macedo, que marcou contra. O Linense buscou a reação e diminuiu ainda no primeiro tempo: aos 29, numa cabeçada de Makelele.

No segundo tempo, o Linense empatou logo aos seis minutos, numa perfeita cobrança de falta de Éder. Depois disso, caiu um temporal em Lins. E o São Caetano voltou a comandar o placar a partir dos 22, quando Betinho recebeu na entrada da área e bateu forte para fazer 3 a 2.

Mas o Linense ainda teve forças para buscar novamente o empate. Aos 26 minutos, o goleiro Luiz fez grande defesa após a cobrança de falta de Éder, mas rebateu na cabeça de Fabão, que mandou para o gol aberto. No fim, o campo encharcado impediu que o placar fosse alterado.

Pela terceira rodada do Paulistão, o São Caetano visita o São Paulo sábado no Morumbi, enquanto o Linense encara o Corinthians domingo no Pacaembu.

LINENSE 3 x 3 SÃO CAETANO

Linense - Douglas; Diego Macedo, Fabão, Bruno Quadros e Alexandre Silva; Makelele, Elias, Éder e Neto (João Henrique); Lenílson e Chimba. Técnico - Pintado.

São Caetano - Luiz; Artur, Preto Costa, Eli Sabiá e Diego; Augusto Recife (Revson), Moradei, Anselmo e Marcelo Costa; Betinho e Geovane (Jorge Luis). Técnico - Márcio Araújo.

Gols - Diego, aos 6, Diego Macedo (contra), aos 18, e Makelele, aos 29 minutos do primeiro tempo; Éder, aos 6, Betinho, aos 22, e Fabão, aos 26 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Luciano Monteiro dos Santos.

Cartões amarelos - Marcelo Costa, Artur, Luiz, Fabão, Chimba, Betinho e João Henrique.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Gilberto Siqueira, em Lins (SP).