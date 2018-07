Linense e São Paulo fazem duelo de pior defesa e melhor ataque do Paulistão

O duelo entre Linense e São Paulo, pelas quartas de final do Paulistão, marcará o confronto entre o melhor ataque da primeira fase, o time tricolor, contra a pior defesa. Apesar do mando ser da equipe de Lins, o jogo será no Morumbi, a pedido da diretoria do Linense, que preferiu uma boa renda a atuar em casa.

No São Paulo, que marcou 25 gols - o mesmo número dos gols sofridos pelo rival -, o técnico Rogério Ceni poupou todos seus titulares no meio de semana e espera fazer um bom papel diante de sua torcida para encaminhar a vaga. "Temos de entrar concentrados. Jogaremos as duas em casa e não podemos ser surpreendidos", disse o lateral Junior Tavares.

O trunfo tricolor é o Morumbi, onde o time não perde há sete meses. A última derrota foi em 24 de agosto de 2016, quando caiu diante do Juventude por 1 a 0, pela Copa do Brasil. Desde então jogou 14 vezes, com oito vitórias e seis empates. "O que importa é o resultado. É muito importante passar para as semifinais e temos de vencer as batalhas do dia a dia até sermos campeões", continuou.

Já para o técnico Márcio Fernandes, a mudança de mando do time de Lins gerou polêmica. "Queremos conquistar um bom resultado diante do São Paulo. Mostramos ao longo do campeonato que podemos surpreender e agora não será diferente. Jogar duas vezes no Morumbi foi uma decisão da diretoria. Da nossa parte temos de entrar em campo e fazer o nosso melhor", explicou.

O time ficou três dias treinando no CT do Atlético Sorocaba. A principal novidade deve ficar por conta de Carleto, que resolveu sua situação junto à Justiça, já que vinha sendo acusado de não pagar pensão alimentícia a sua ex-mulher. O jogador retoma seu lugar na lateral-esquerda.

Como poupou alguns titulares na derrota para o Corinthians por 3 a 1, o Linense vai ter um time descansado. No gol, Victor Golas volta, assim como o zagueiro Caíque, que cumpriu suspensão automática na última rodada. O volante Zé Antônio e o atacante Gabrielzinho também estão confirmados.

FICHA TÉCNICA

LINENSE x SÃO PAULO

LINENSE: Victor Golas; Bruno Moura, Rodrigo Lobão, Caíque e Carleto; Zé Antônio, Pio, Diego Felipe e Thiago Humberto; Thiago Santos e Gabrielzinho.

Técnico: Márcio Fernandes.

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes e Cicero; Wellington Nem, Pratto e Luiz Araújo.

Técnico: Rogério Ceni.

Juiz: Leandro Bizzio Marinho.

Local: Morumbi, em São Paulo.

Horário: 16h.

Transmissão: Globo.

Ao vivo: estadao.com.br/e/spfcvivo.