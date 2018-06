Linense e Treze colocam um pé nas quartas; Ferroviário se complica na Série D

O Linense-SP se aproximou das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional - ao vencer o Novorizontino-SP de virada por 3 a 2, no estádio Gilbertão, em Lins (SP). O Treze-PB também encaminhou a classificação ao derrotar o Iporá-GO por 2 a 0. Já o Ferroviário-CE cedeu empate por 1 a 1 ao Altos-PI. A segunda-feira foi marcada por gols de jogadores consagrados como Marcelinho Paraíba e Magno Alves.

No duelo do interior paulista, o Novorizontino largou na frente logo de cara com Pereira, em cobrança de pênalti, mas Magno Alves, o Magnata, e Carlos André comandaram a virada. Jocinei ainda empatou, mas o veterano Thiago Humberto decretou o triunfo do time de Lins, que joga pelo empate no duelo de volta para ficar com a vaga. O jogo será neste sábado, às 19h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Para ficar com a vaga, o Novorizontino precisará vencer por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória pela vantagem mínima levará a partida para a disputa por pênaltis. O time de Novo Horizonte ainda não perdeu atuando como mandante.

NORDESTE EM ALTA

Mais dois jogos foram realizados nesta segunda-feira. O Treze derrotou o Iporá por 2 a 0, em Campina Grande (PB), com gols de Leandro Love e Marcelinho Paraíba, ex-meia de São Paulo e seleção brasileira, e colocou um pé na próxima fase.

Iporá e Treze se encontram novamente neste domingo, às 15h15, no estádio Ferreirão, em Iporá (GO). O time paraibano pode perder por até um gol de diferença para selar a classificação.

Já na Arena Castelão, em Fortaleza, Ferroviário e Altos empataram por 1 a 1. Juninho Quixadá abriu o placar, enquanto que Manoel deixou tudo igual para os piauienses. Quem vencer neste domingo, às 18 horas, no estádio Felipão, em Altos (PI), carimbará a classificação às quartas de final.

Confira a rodada de ida das oitavas de final da Série D do Brasileiro:

Sábado

Brasiliense-DF 1 x 0 Campinense-PB

Uberlândia-MG 1 x 1 Caxias-RS

Tubarão-SC 1 x 1 São José-RS

Rio Branco-AC 1 x 2 Manaus-AM

Imperatriz-MA 2 x 1 Moto Club-MA

Segunda-feira

Linense-SP 3 x 2 Novorizontino-SP

Treze-PB 2 x 0 Iporá-GO

Ferroviário-CE 1 x 1 Altos-PI