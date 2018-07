Linense empata com o Mirassol, em casa, pelo Paulista O Linense perdeu uma boa chance de se aproximar dos primeiros colocados do Campeonato Paulista, ao ficar no empate por 1 a 1 com o Mirassol, nesta quarta-feira, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, pela nona rodada. Wellington marcou para o time de Lins ainda no primeiro tempo, mas na etapa final Preto decretou a igualdade.