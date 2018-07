Linense empata e desperdiça chance de liderar Paulistão

Em caso de vitória, o Linense assumiria a liderança pelos critérios de desempate, porque ficaria com a mesma pontuação da Ponte Preta. Agora, porém, o líder está com 15 pontos, dois a mais do que o time de Lins, que ficou apenas na quarta colocação do Paulistão. Já o XV de Piracicaba, com nove pontos, aparece agora em 10º lugar.

Jogando em casa, o XV de Piracicaba começou melhor e pressionou o adversário. Mas o goleiro Leandro Santos estava em noite inspirada, salvando o Linense. Foi assim aos 25 minutos, quando ele fez uma grande sequência de defesas, após finalizações de Paulinho e Vinicius Bovi na mesma jogada.

Mas a resposta foi mortal. Aos 34 minutos, Leandro Brasília tabelou com Fausto na entrada da área, girou sobre dois marcadores e bateu forte, de perna esquerda, no contrapé do goleiro Bruno Fuso. Assim, o Linense acabou saindo na frente: 1 a 0.

Os donos da casa conseguiram empatar logo na volta do intervalo. Com apenas 40 segundos, o atacante Marcio Diogo aproveitou cruzamento de Paulinho e, embaixo das traves, tocou para o fundo das redes, deixando tudo igual no placar.

O Linense voltou a assustar em chute de fora da área de Leandro Brasília, que explodiu na trave de Bruno Fuso. O XV de Piracicaba também teve suas chances, mas não conseguiu marcar e teve que se contentar com o empate em casa.

O XV de Piracicaba terá mais um desafio dentro de casa na próxima rodada. No Barão de Serra Negra, o time recebe o Guarani no sábado. No dia seguinte, o Linense visita o Atlético Sorocaba no Estádio Walter Ribeiro.

FICHA TÉCNICA:

XV DE PIRACICABA 1 X 1 LINENSE

XV DE PIRACICABA - Bruno Fuso; Luiz Eduardo, Glauber e Pedro Paulo; Vinícius Bovi, Diego Silva (Anderson Lessa), Jairo, Diguinho e Danilo Sacramento (Adriano Ferreira); Márcio Diogo e Paulinho (Léo Mineiro). Técnico - Sérgio Guedes.

LINENSE - Leandro Santos; Pacheco, Bruno Perone, Álvaro e Tarracha; Leandro Brasília, Elias, Gilsinho (Fábio Lopes) e Lenilson (Daniel Lovinho); Thiaguinho e Fausto (Dudu). Técnico - Bruno Quadros.

GOLS - Leandro Brasília, aos 34 minutos do primeiro tempo; Márcio Diogo, a 40 segundos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Márcio Henrique de Gois.

CARTÕES AMARELOS - Tarracha e Álvaro (Linense); Diego Silva (XV de Piracicaba).

PÚBLICO - 4.149 presentes (3.635 pagantes).

RENDA - R$ 113.243,68.

LOCAL - Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP).