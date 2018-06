Linense, Inter de Lages e Novo Hamburgo vencem e ficam com vantagem na Série D

A segunda-feira foi dos mandantes pelo Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. Os times da casa aproveitaram o apoio de suas torcidas para vencerem o jogo de ida da segunda fase e levarem vantagem para o jogo de volta, no próximo final de semana. Linense-SP, Inter de Lages-SC e Novo Hamburgo-RS ganharam por um gol de diferença e agora podem empatar na volta.

Em Lins (SP), com apoio de quase três mil torcedores, o Linense saiu atrás, mas conseguiu a virada por 2 a 1 contra o Sinop-MT. Em Santa Catarina, o Inter de Lages fez 1 a 0 sobre o Uberlândia-MG, com um gol de Luizinho aos 28 minutos do segundo tempo. No duelo gaúcho, em jogo equilibrado, o Novo Hamburgo fez 2 a 1 sobre o São José.

Temperatura baixa, mas quente dentro de campo, porque agora é a fase do mata-mata para os 32 clubes restantes. No próximo final de semana a competição ficará restrita a apenas 16 clubes. O regulamento prevê confrontos desta forma até a final, com os quatro semifinalistas garantindo o acesso à Série C em 2019.

Confira a rodada de ida da 2.ª fase da Série D do Brasileiro:

Sábado

Brasiliense-DF 2 x 1 Sergipe-SE

Novorizontino-SP 2 x 1 Macaé-RJ

Domingo

Cordino-MA 3 x 3 Ferroviário-CE

Altos-PI 3 x 0 Nacional-AM

Fluminense-BA 0 x 2 Moto Club-MA

Imperatriz-MA 1 x 0 América-RN

Maringá-PR 1 x 1 Caxias-RS

Brusque-SC 1 x 0 Tubarão-SC

URT-MG 1 x 1 Treze-PB

Itabaiana-SE 0 x 1 Campinense-PB

Novo-MS 2 x 2 Iporá-GO

Santos-AP 1 x 1 Manaus-AM

Rio Branco-AC 3 x 0 Independente-PA

Segunda-feira

Linense-SP 2 x 1 Sinop-MT

Inter de Lages-SC 1 x 0 Uberlândia-MG

Novo Hamburgo-RS 2 x 1 São José-RS