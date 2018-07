Linense lucra mais de R$ 300 mil por mandar os dois jogos no Morumbi

* Notícia atualizada às 22h39

O Linense havia decidido que faria os dois jogos contra o São Paulo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no estádio do Morumbi, com divisão da renda líquida entre os dois clubes. Ao final do confronto, que o time perdeu por 2 a 0 e 5 a 0, a receita acumulada foi de R$ 268.274,42, mas houve acerto com o São Paulo e a equipe do interior vai ganhar um valor maior.

"Fizemos alguns ajustes com o São Paulo e vamos ter uma receita superior a R$ 300 mil. Para se ter uma ideia, só esse valor vai cobrir a folha de pagamento do Linense durante toda a Copa Paulista. Só temos a elogiar a postura do São Paulo", afirmou José Hugo Moreira, presidente do Linense.

O valor que o Linense recebeu pelos dois jogos é menor que a folha salarial mensal, que gira entre R$ 450 mil e R$ 500 mil. Só que após o fim do Paulistão, essas cifras cairão para algo entre R$ 50 mil e R$ 100 mil, com um elenco mais modesto, e com isso a diretoria poderá usar a arrecadação para pagas despesas futuras.

A renda da partida deste sábado no Morumbi foi R$ 726.644,00, para um público de 27.230 pagantes. "Achei bom o público e a arrecadação foi conforme nós esperávamos. Mas vamos ver isso com calma amanhã. Ainda estamos muito envolvidos com o jogo", continuou o dirigente do time de Lins.

Com isso, a renda líquida de R$ 411.155,64 se soma a da partida anterior, que foi de 125.393,20. O valor atingido pelo clube de Lins é maior que a receita líquida da Ponte Preta, por exemplo, quando recebeu o Santos. O time obteve R$ 116.166,51. Já Botafogo ganhou R$ 379.045,16 enquanto o Novorizontino faturou R$ 377.984,40.

Vale lembrar que o Linense não podia atuar em seu estádio, em Lins, por falta de capacidade e estrutura para receber um grande time do Estado. A diretoria pensou em Marília e São José do Rio Preto como opções, mas os gramados não estavam em boas condições. Araraquara também tinha sido descartada, então no momento de decidir a melhor opção foi mesmo atuar no Morumbi.