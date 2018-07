Linense perde pênalti, e Prudente ganha a primeira no Campeonato Paulista

Essa foi a primeira vitória do time de Presidente Prudente nesta edição da competição. Assim, o resultado negativo pode ocasionar a saída do técnico Vilson Tadei, que tem sido alvo de protestos dos torcedores nos últimos jogos.

Dessa forma, o Linense permanece com somente seis pontos e na 17.ª colocação, dentro da zona de rebaixamento à Série A-2 de 2012. Já o Grêmio Prudente encerrou o jejum de vitórias e chega aos cinco pontos, na 19.ª colocação, deixando a lanterna para o São Bernardo.

O primeiro tempo no Gilberto Siqueira Lopes foi marcado por dois fatores que fizeram com que o Grêmio Prudente ficasse em vantagem. O primeiro momento aconteceu logo aos três minutos, quando o artilheiro do Linense, com quatro gols, Fausto, deixou o campo machucado para a entrada de Leandro Love.

O outro momento foi aos 30 minutos, quando a defesa do Linense falhou e Saldanha aproveitou o rebote de Paulo Musse para abrir o placar e fazer o único gol do jogo, quando o time da casa era melhor no jogo.

Na etapa final, o Linense poderia ter empatado o jogo logo aos três minutos. Erick invadiu a área e foi derrubado por Francismar. O árbitro assinalou penalidade máxima e deu cartão amarelo para o jogador do Prudente. Na cobrança, Leandro Love bateu no meio do gol e Márcio esticou a perna para fazer a defesa. Na sobra, Love cabeceou e errou o alvo. Após isso, o que se viu foi o jogo de um time só: Linense. Apesar disso, o goleiro Márcio tratou de segurar o ataque do time da casa e garantir a primeira vitória do Prudente.

Agora, pela nona rodada, o Linense volta a campo no domingo, às 19h30, quando enfrenta o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia. Por outro lado, o Prudente joga no sábado, também às 19h30, contra o Oeste, no Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente.

LINENSE - 0 - Paulo Musse; Erick, Marcelo, Bruno Quadros e Éder (Guaru); Rocha, Marcus Vinícius, Marcelo Santos (Alessandro Cambalhota) e Léo Costa; Fausto (Leandro Love) e André Luiz. Técnico: Vilson Tadei.

PRUDENTE - 1 - Márcio; Bruno Ribeiro, Rodrigo Arroz, Ednei e Nino; Alceu (Anderson Pedra), Daniel, Francismar (Rai) e Saldanha; Jandson e Adriano (Ângelo). Técnico: Roberval Davino.

Gol - Saldanha, aos 30 minutos do primeiro tempo; Árbitro - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral; Cartões amarelos - Francismar, Saldanha, Anderson Pedra e Márcio; Renda - R$ 76.472,79; Público - 2.834 pagantes; Local - Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

Veja também:

PAULISTÃO - Classificação | Resultados

CALENDÁRIO - O caminho de cada time