Linense segura São Bento e soma primeiro ponto no Paulistão

O São Bento bem que tentou, mas não passou de um empate sem gols no confronto diante do Linense, em partida realizada neste domingo, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pela rodada de abertura do Campeonato Paulista.

No Grupo B, o São Bento termina a rodada na segunda colocação com um ponto conquistado, apenas atrás do Corinthians, com três. Já o Linense fica na quarta posição do Grupo 3. Palmeiras, Botafogo e Portuguesa dividem a liderança com três.

A partida foi equilibrada. O clube mandante tomou a iniciativa na primeira etapa e teve boa chance de abrir o placar com Éder. O meia arriscou da entrada da área e obrigou Anderson fazer grande defesa. O Linense foi responder apenas aos 40 minutos. Igor fez boa jogada pelo lado esquerdo de campo e cruzou para Clébson, que testou para a linha de fundo.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo caiu e as chances de gols foram cada vez mais remotas. O São Bento chegou bem logo aos cinco minutos, quando Renan Mota chutou de longa distância, mas parou no goleiro Anderson. Porém, a melhor chance aconteceu aos 39. Após cobrança de escanteio, Danilo mandou de cabeça na trave. Já o Linense se fechou para sair com um empate fora de casa.

Na próxima rodada, o São Bento enfrenta a Portuguesa, nesta quarta-feira, às 17 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Já o Linense joga somente no sábado, novamente fora de casa, contra o Rio Claro.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 0 x 0 LINENSE

SÃO BENTO - Henal; Alex Reinaldo, Wanderson, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Renan Teixeira, Serginho Catarinense, Éder e Eder Correia (Giovanni); Renan Mota (Chico) e Nilson (Danilo Alves). Técnico: Paulo Roberto Santos.

LINENSE - Anderson; Eric, Adalberto, Álvaro e Igor; Moisés Ribeiro, Jorginho, Bruno Tiago (Diego) e Clébson; Nando (Serginho) e Bruninho (Felipe Augusto). Técnico: Luciano Quadros.

CARTÕES AMARELOS - Alex Reinaldo (São Bento); Nando e Serginho (Linense).

ÁRBITRO - Norberto Luciano Santos da Silveira.

RENDA - R$ 72.294,00.

PÚBLICO - 2.512 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).