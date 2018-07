Linense supera dificuldades e ganha do Bragantino em casa

LINS - O Linense superou as dificuldades vividas nos últimos dias e conquistou na noite desta quarta-feira a sua primeira vitória no Paulistão. Jogando em casa, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, derrotou o Bragantino por 1 a 0, pela quarta rodada do campeonato. O gol foi marcado por Anselmo, cobrando pênalti aos 28 minutos do segundo tempo.

O jogo desta quarta-feira correu o risco até de ser adiado, porque 13 jogadores do Linense sofreram infecções intestinais no começo da semana e ficaram debilitados. A diretoria do clube de Lins chegou até a pedir à Federação Paulista de Futebol (FPF) que o confronto fosse adiado, mas não conseguiu seu objetivo.

Mesmo assim, o Linense conseguiu vencer, chegando aos quatro pontos no Grupo A. Enquanto isso, o Bragantino somou a segunda derrota seguida e segue com seis pontos no Grupo D.

O primeiro tempo em Lins foi equilibrado. A melhor chance de gol foi do time visitante, aos 37 minutos. Thiago Santos perdeu a bola na saída da defesa e Lincom ficou na frente do goleiro Anderson, mas tocou para fora tirando tinta da trave esquerda.

No segundo tempo, o Linense voltou jogando mais adiantado, mas com dificuldades para superar o bloqueio defensivo do adversário. Aos 26 minutos, porém, o volante Elias tocou a bola com o braço na área e o árbitro anotou pênalti. Na cobrança, Anselmo chutou forte no canto direito, enquanto o goleiro Rafael Defendi caiu para o outro lado.

Depois disso, o técnico Marcelo Veiga ainda tentou colocar o Bragantino no ataque, com a entrada do meia Magno Cruz e do atacante Tássio. Mas não conseguiu nada de produtivo. Nos acréscimos, Oliveira foi expulso por cometer falta violenta e deixou o Linense com um jogador a menos. Aí, porém, a vitória já estava garantida.

Agora, pela quinta rodada do campeonato, o Linense vai enfrentar o Oeste no sábado, mesmo dia em que o Bragantino recebe o Atlético Sorocaba.

FICHA TÉCNICA:

LINENSE 1 X 0 BRAGANTINO

LINENSE - Anderson; Marcelo, Tobi, Alex Moraes e João Lucas; Renan, Thiago Santos, Branquinho (Fernando) e Fernandinho (Diniz); Rodrigo Tiuí (Oliveira) e Anselmo. Técnico - Bruno Quadros.

BRAGANTINO - Rafael Defendi; Yago, Guilherme Mattis e Alexandre; Pacheco (Magno Cruz), Geandro, Francesco (Elias), Gustavo e Léo Jaime (Tássio); Cesinha e Lincom. Técnico - Marcelo Veiga.

GOL - Anselmo (pênalti), aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Fábio de Jesus Volpato Mendes.

CARTÕES AMARELOS - João Lucas e Fernando (Linense); Geandro, Francesco, Elias, Lincom, Guilherme Mathis, Oliveira e Tássio (Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Oliveira (Linense).

RENDA - R$ 41.165,50.

PÚBLICO - 1.807 pagantes (1.930 total).

LOCAL - Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).