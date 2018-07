Linense supera o XV e comemora a primeira vitória no Paulistão

O time de Lins vinha de empate, em casa, com a Ponte Preta, por 2 a 2, enquanto o XV tinha vencido o Red Bull Brasil, por 3 a 2, em Campinas, somando seus primeiros pontos no Paulistão.

O Linense começou o jogo deste sábado em alta velocidade, criando várias chances de gol e merecendo o placar favorável no primeiro tempo. Na etapa final, o time recuou, foi pressionado e teve que se garantir na defesa.

O primeiro gol da noite saiu aos 39 minutos, quando Serginho lançou Diego, que deu um drible bonito em seu marcador, puxando a bola com o calcanhar. Depois chutou forte e saiu para comemorar. No minuto seguinte, o goleiro Ramon Azevedo saiu atabalhoado e atropelou Diego: pênalti. Na cobrança, porém, Clébson deu a paradinha e chutou para fora.

Mas no início do segundo tempo, a defesa do XV falhou e o time piracicabano sofreu o segundo gol. Chico tentou recuar para Clayson, mas ele perdeu a bola para Diego, que invadiu a área e chutou cruzado: 2 a 0 no primeiro minuto da etapa final. Depois disso, o técnico do XV, o ex-jogador Roque Junior, fez alterações para o time ficar mais agressivo. E contou também com o cansaço do time da casa.

Aos 25 minutos, a defesa do Linense marcou de longe, dando tempo para Tiago ajeitar e chutar no canto, diminuindo para 2 a 1. Nos últimos minutos, o XV foi para cima e criou chances para empatar o jogo. O Linense preferiu se defender e conseguiu. Nos últimos minutos, o XV ainda perdeu o lateral Eder Sciola que pisou nas costas de um adversário e foi expulso.

Na próxima quarta-feira, o Linense fará o jogo adiado da segunda rodada com o Corinthians, atuando de novo no Gilbertão. No outro domingo, dia 1.º de março, vai visitará o Santos. Enquanto isso, o XV vai receber o Botafogo, em Piracicaba.

FICHA TÉCNICA

LINENSE 2 X 1 XV DE PIRACICABA

LINENSE - Anderson; Bruno Moura, Adalberto, Álvaro e Eric; Memo, Moisés, Gilsinho (Bruno Tiago) e Clébson (Assuério e Gabriel); Serginho e Diego. Técnico - Luciano Quadros.

XV DE PIRACICABA - Ramon Azevedo (Diogo Silva); Éder Sciola, Leonardo Luiz (Tiago), Rodrigo e Fernandes; Clayton, Tony, Henrique (Wander) e Chico; Bruninho e Roni. Técnico - Roque Junior.

GOLS - Diego, aos 39 minutos do primeiro tempo. Diego a um e Tiago aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Antônio Rogério Batista do Prado.

CARTÕES AMARELOS - Ramon Azevedo, Éder Sciola, Clayton e Bruninho (XV).

CARTÃO VERMELHO - Éder Sciola (XV).

RENDA - R$ 20.020,00.

PÚBLICO - 1.037 pagantes.

LOCAL - Estádio Gilbertão, em Lins (SP).