Linense troca técnico Vilson Tadei por Pintado

A diretoria do Linense agiu rápido nesta terça-feira ao confirmar a saída de Vilson Tadei e anunciar o seu substituto na sequência do Campeonato Paulista. Trata-se do treinador Pintado, que deixou recentemente o Santo André.

Logo depois de acertar a saída de Tadei, após uma reunião na madrugada desta terça-feira, a diretoria procurou Pintado e acertou a sua contratação. A apresentação oficial aconteceu no início desta tarde.

"Estou bastante otimista em tirar o Linense dessa incômoda situação e vamos em busca de uma sequência positiva", afirmou o treinador, que assume o Linense na penúltima colocação, com seis pontos. Sua estreia acontecerá no próximo sábado, diante do Oeste.

Vilson Tadei foi mais uma vítima da nona rodada do Campeonato Paulista. Ao todo foram cinco mudanças de treinadores. Sérgio Guedes caiu na Portuguesa, Sérgio Ramirez no Ituano e Roberval Davino, no Prudente. Pintado, que acabou de assumir o Linense, fora demitido do Santo André.