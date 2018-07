Linense usa os contra-ataques e vence São Caetano por 2 a 0

SÃO CAETANO DO SUL (SP) - Com uma forte marcação e com a inspiração da dupla formada por Lenilson e Fausto, o Linense venceu o São Caetano por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Ainda invicto, o time de Lins soma oito pontos, nas primeiras posições, enquanto que o São Caetano, que perdeu pela primeira vez, continua com quatro pontos, em posição intermediária, embora tenha um jogo a menos.

O fato que chamou a atenção é que momentos antes do jogo os dirigentes do Linense souberam da morte do irmão do meia Lenilson, que teria sido assassinado. Mas preferiram não avisá-lo. Em campo, Lenilson foi cerebral e construiu os dois gols marcados por Fausto, um artilheiro que ficou oito meses lutando contra cirurgias e lesões.

A história do jogo começou a ser escrita logo aos dois minutos, quando o Linense, em um contra-ataque, surpreendeu a defesa do São Caetano e abriu o placar. A troca de passes em velocidade entre Lenilson e Gilsinho propiciou que Fausto fosse lançado em diagonal. Ele bateu cruzado e superou o goleiro Fábio.

Se a estratégia do visitante era ficar fechado para segurar o adversário, a escolha foi valorizada com esta vantagem numérica. Caberia ao São Caetano tomar as iniciativas ofensivas. Mas não conseguiu nada concreto, além de um cruzamento perigoso de Danielzinho aos 15 minutos. O time de Lins, porém, quase ampliou aos 39, quando Lenilson dominou a bola na grande área e bateu cruzado. A bola passou perto da trave direita de Fábio.

No segundo tempo, o técnico Ailton Silva tentou de tudo para dar agressividade ao São Caetano. Tirou Moradei para a entrada de Pirão, um volante mais agressivo. Depois colocou o atacante Jobson no lugar do lateral-esquerdo Fernandinho e, em seguida, tirou Pedro Carmona para a entrada do também meia Eder.

Mas não era a noite do time da casa, que não conseguiu sair da forte marcação do Linense. A melhor chance de empate saiu aos 27 minutos, em um levantamento na pequena área em que a bola passou por toda a extensão do gol. Só isso. Muito pouco para quem queria evitar a derrota.

O pior estava por vir. Aos 30 minutos, Fausto iniciou o contra-ataque no meio de campo. Lenilson desceu em velocidade pelo lado esquerdo e devolveu a bola para o próprio Fausto, já dentro da grande área. Ele protegeu a bola e bateu de perna esquerda, contando com a ajuda do goleiro Fábio que deixou a bola passar debaixo de seu corpo. Tudo estava liquidado.

No final de semana, pela quinta rodada, o São Caetano vai buscar a reabilitação diante do São Bernardo, no domingo, às 19h30, no campo do rival da região do ABC. No sábado, o Linense recebe o Paulista, em Lins.

SÃO CAETANO 0 x 2 LINENSE

SÃO CAETANO

Fábio; Samuel Xavier, Gabriel, Eli Sabiá e Fernandinho (Jobson); Moradei (Pirão), Leandro Carvalho, Pedro Carmona (Éder) e Aílton; Danielzinho e Vandinho. Técnico: Ailton Silva.

LINENSE

Leandro Santos; Pacheco, Perone, Álvaro e Tarracha; Elias, Leandro Brasília, Gilsinho (Leanderson) e Lenilson; Thiaguinho (Daniel Lovinho) e Fausto (João Salles). Técnico: Bruno Quadros.

GOLS - Fausto, aos 2 minutos do primeiro tempo; Fausto, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lenilson, Gilsinho e Leanderson (Linense).

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.

RENDA - R$ 6.955,00.

PÚBLICO - 755 pagantes.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).