Linense vence Bragantino em casa e dá passo contra o descenso

LINS - O Linense deu mais um passo importante na luta contra o rebaixamento neste domingo. Jogando no estádio Gilberto Siqueira Lopes, o Gilbertão, em Lins, ele venceu o Bragantino por 2 a 1, pela 18.ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista. E, agora, depende apenas de suas forças para seguir na elite em 2012.

A vitória fez o time de Lins chegar ao 15.º lugar, com 18 pontos. E pode até escapar da degola com uma derrota para o São Caetano na última rodada, desde que o Noroeste e Ituano empatem. Já o Bragantino, que perdeu pela quarta vez seguida, ocupa a 13.ª posição, com 19 pontos. E pode até cair, em caso de uma incrível combinação de resultados, com vitórias de seus rivais: Noroeste, Linense, São Bernardo e Botafogo.

O Linense começou a partida indo para cima e conseguiu abrir o placar logo aos 16 minutos. Em cobrança de falta ensaiada, Gilsinho pegou bem na bola e contou com um quique no gramado para vencer o goleiro adversário.

Atrás no marcador, o Bragantino foi para cima e permitiu que o Linense explorasse sua maior qualidade: a velocidade. Desta forma, o time da casa conseguiu ampliar o marcador. Aos 32 minutos, Gilsinho arrancou pela direita, invadiu a área e cruzou na medida para Éder, que estava entrando na segunda trave, se abaixar para cabecear.

No final da primeira etapa, o time da casa ficou com um jogador a menos, pois o goleiro Mateus tocou com a mão fora da área impedindo um gol do Bragantino e foi expulso.

Na volta dos vestiários, os visitantes aproveitaram a superioridade numérica para crescer na partida e diminuir o marcador. Aos 26 minutos, Rodriguinho aproveitou cruzamento da direita de Nêgo para marcar. Carlinhos e Murilo Henrique, porém, acabaram expulsos e complicaram uma reação maior do time de Bragança Paulista.

As duas equipes encerram sua participação no Campeonato Paulista no próximo domingo, às 16 horas. O Linense enfrenta o São Caetano, no estádio Anacleto Campanela, em São Caetano do Sul e o Bragantino recebe o Mogi Mirim, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

LINENSE - 2 - Mateus; Eric, Fabão, Bruno Quadros e Tarracha; Marcus Vinícius, Wellington Monteiro, Éder e Gilsinho (Paulo Musse); André Luiz (Leandro Love) e Pedrão (Marcelo). - Pintado.

BRAGANTINO - 1 - Gilvan; Carlinhos, Everaldo (Juninho Quixadá) e Marco Aurélio (Fabrício Carvalho); Nêgo, Murilo Henrique, Éder, Rodriguinho e Júlio Cesar (Paulo Roberto); Marcelinho e João Salles. - Marcelo Veiga.

Gols - Gilson, aos 16, e Éder, aos 31 minutos do primeiro tempo; Rodriguinho, aos 26 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - André Luiz e Fabão (Linense); Juninho Quixadá (Bragantino). Cartões vermelhos - Mateus (Linense); Murilo Henrique e Carlinhos (Bragantino). Arbitro - Wilson Luiz Seneme. Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).

