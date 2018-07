Linense vence e assume vice-liderança no Paulista

O time da casa começou na pressão e em dois chutes de longe exigiu boas defesas do goleiro Leandro Santos. Mas tudo começou a mudar a partir dos 13 minutos, quando, numa troca rápida de passes do ataque visitante, Gilsinho chutou em direção ao gol e o lateral Willian Simões salvou o gol com as mãos em cima da linha. A bola não entrou, mas o árbitro anotou pênalti e expulsou o atleticano.

Aos 15 minutos, Lenilson cobrou a penalidade com categoria, deslocando o goleiro. O mesmo Lenilson ampliou aos 19 minutos, quando recebeu passe de Fausto na marca do pênalti, ajeitou de direita e bateu de esquerda, no alto. A situação ficou ruim para o time de Sorocaba, que se livrou de levar o terceiro gol aos 23 minutos, quando Fausto deu um peixinho e Moretto mandou para escanteio.

Mas as contusões atrapalharam o Linense. Primeiro perdeu o volante Elias, sentindo uma lesão muscular, e substituído por Leanderson. Depois o atacante Fausto sofreu uma torção no tornozelo direito e também pediu para sair. Em seu lugar entrou Fábio Lopes.

Mesmo com um jogador a menos, o Atlético equilibrou as ações e depois de muito esforço diminuiu o placar aos 46 minutos. Wellington entrou na área pelo lado esquerdo e cruzou para Rogélio Balotelli, que, perto da linha de gol, bateu forte para marcar.

Os dois times voltaram iguais para o segundo tempo, que ficou bastante aberto. Quem mais criou chances foi o Atlético, inclusive acertando duas vezes o travessão defendido por Leandro Santos. Num chute de Bruninho e depois numa cabeçada do zagueiro César. O Linense ainda tentou puxar os contra-ataques, mas não conseguiu. O time cansou e ficou os últimos 20 minutos só se defendendo.

Aos 32 minutos, a nota triste da partida. Após um choque na área do Linense, o atacante Balotelli recebeu um soco por trás do goleiro Leandro Santos, que atingiu a cabeça. Ele ficou desacordado por alguns instantes e gerou preocupação. Atendido pelos médicos, por precaução, foi transferido para a Santa Casa de Sorocaba.

Sem ambulância no estádio, o jogo ficou paralisado por 13 minutos. O Sorocaba, então, terminou a partida com dois jogadores a menos, porque já tinha feito as três substituições. E aos 50 minutos, o volante Leandro Brasília recebeu a bola sozinho na frente da área, ajeitou e bateu no canto, marcando o terceiro gol. O Atlético ainda diminuiu aos 57 minutos, quando o zagueiro Fábio Sanches ficou sozinho para empurrar para as redes.

No próximo final de semana, pela nona rodada, o Atlético Sorocaba vai enfrentar o Paulista, em Jundiaí, sexta-feira, às 19h30. No sábado, às 18h30, o Linense atuará diante do São Paulo, no Morumbi.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO SOROCABA 2 X 3 LINENSE

ATLÉTICO SOROCABA - Marcelo Moretto; Wellington, César e Fábio Sanches; Da Silva, Bruninho (Tiago Baiano), Gerson (Edson), Carlinhos (Tiago Marques) e Willian Simões; Rogélio Balotelli e Misael. Técnico - Estevam Soares.

LINENSE - Leandro Santos; Pacheco, Bruno Perone, Álvaro e Tarracha; Leandro Brasília, Elias (Leanderson), Gilsinho e Lenilson (Marcelo); Thiaguinho e Fausto (Fábio Lopes). Técnico - Bruno Quadros.

GOLS - Lenilson, aos 15 e aos 19, e Rogélio Balotelli, aos 46 minutos do primeiro tempo. Leandro Brasília, aos 50, e Fábio Sanches, aos 57 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima.

CARTÕES AMARELOS - Da Silva (Sorocaba); Fábio Lopes (Linense).

CARTÃO VERMELHO - Willian Simões (Sorocaba).

RENDA - R$ 18.490,00.

PÚBLICO - 819 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).