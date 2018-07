Linense vence e Novorizontino cede empate no final pela Série D do Brasileiro

Dois clubes paulistas entraram em campo neste sábado atrás de suas primeiras vitórias no Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. Ambos atuaram em casa, mas somente o Linense-SP se deu bem ao ganhar por 1 a 0 do Maringá-PR, enquanto que o Novorizontino-SP empatou por 1 a 1 com o Uberlândia-MG. No total foram disputados oito jogos.

O Novorizontino teve uma boa atuação e saiu na frente com Jocinei, aos oito minutos. E parecia que conseguiria segurar a vitória, mas levou o empate aos 43 da etapa final, marcado por Thiago Amaral. O time paulista segue sem vencer, agora com dois empates no Grupo A13, liderado, justamente, pelo Uberlândia, com quatro. O Atlético-ES, com zero, recebe o Americano-RJ, com um, neste domingo.

Outro jogo equilibrado foi disputado em Lins (SP). O gol da vitória foi marcado por Rafael Tavares aos 20 minutos do segundo tempo. E deixou o time paulista na liderança isolada do Grupo A14, com quatro pontos. O Maringá tem um, bem como Caldense-MG e Madureira-RJ, que se enfrentam em Poços de Caldas (MG).

OUTROS JOGOS

O placar mais elástico foi conquistado pelo Campinense-PB, que fez 4 a 1 sobre o Murici-AL, mesmo atuando em Alagoas, pelo Grupo A8, chegando à sua segunda vitória e seis pontos.

Na condição de mandantes, o Macaé-RJ fez 2 a 1 sobre o Espírito Santo-ES no Grupo A12, liderando com quatro pontos. Em Santa Catarina, o Brusque-SP aplicou um 2 a 0 no Prudentópolis-PR, pelo Grupo A17.

A segunda rodada começou na última sexta-feira com três jogos. Ainda estão programadas 21 partidas neste domingo e mais duas na segunda. Nesta fase inicial, os 68 clubes estão divididos em 17 grupos de quatro times. Eles se enfrentam entre si em dois turnos, em um total de seis rodadas. Avançam os líderes de cada grupo mais os 15 melhores segundos colocados.

Confira a 2.ª rodada da Série D do Brasileiro:

Sexta-feira

Rio Branco-AC 1 x 1 Baré-RR

São Raimundo-RR 1 x 0 São Raimundo-PA

Aparecidense-GO 3 x 2 Ceilândia-DF

Sábado

Macaé-RJ 2 x 1 Espírito Santo-ES

Nova Iguaçu-RJ 0 x 1 Inter de Lages-SC

Ferroviário-CE 1 x 1 4 de Julho-PI

Murici-AL 1 x 4 Campinense-PB

Brusque-SC 2 x 0 Prudentópolis-PR

Corumbaense-MS 2 x 1 Dom Bosco-MT

Linense-SP 1 x 0 Maringá-PR

Novorizontino-SP 1 x 1 Uberlândia-MG

Domingo

- 15h45

Moto Club-MA x Sparta-TO

- 16 horas

Independente-PA x Plácido de Castro-AC

Santos-AP x Barcelona-RO

Interporto-TO x Cordino-MA

Altos-PI x ASSU-RN

Belo Jardim-PE x Imperatriz-MA

ASA-AL x Jacuipense-BA

Central-PE x Sergipe-SE

Fluminense-BA x Flamengo-PE

Treze-PB x Santa Rita-AL

Itabaiana-SE x Vitória da Conquista-BA

Brasiliense-DF x Iporá-GO

URT-MG x Itumbiara-GO

Caldense-MG x Madureira-RJ

Caxias-RS x Mirassol-SP

Cianorte-PR x Ferroviária-SP

Novo Hamburgo-RS x Tubarão-SC

Mogi Mirim-SP x São José-RS

- 17 horas

Manaus-AM x Macapá-AP

- 18 horas

Real Desportivo-RO x Nacional-AM

- 19 horas

Sinop-MT x Novo-MS

Segunda-feira

- 15 horas

Atlético-ES x Americano-RJ

16 horas

- América-RN x Guarani-CE