Linense vence, elimina São Caetano e continua na elite

O Linense poderia se manter na elite apenas com um empate, mas a vitória deixou a situação ainda mais confortável, pois o clube terminou com 21 pontos, na 14.ª colocação. Enquanto isso, o São Caetano se manteve com 26 pontos e caiu para a nona colocação, não conseguindo a classificação às quartas de final. Perdeu a vaga para a Portuguesa, que chegou aos 28 pontos ao vencer o São Bernardo por 1 a 0.

No primeiro tempo, os dois times estavam bem nervosos e criaram muito pouco. O Linense, mesmo assim, se destacou, mas não conseguiu tirar o placar do zero.

A superioridade do Linense foi premiada no início do segundo tempo. Fabão fez grande jogada, passou por dois jogadores e rolou para Éder. Ele mandou uma bomba, sem chances de defesa para Leandro. Aos 39 minutos, Éder, mais uma vez, chutou de fora da área e fez um golaço, definindo a vitória aos visitantes.

São Caetano - 0 - Leandro; Jean, Thiago Martinelli (Walter Minhoca) e Anderson Marques; Artur, Augusto Recife, Souza, Aílton e Bruno Recife; Renatinho e Antônio Flávio (Luciano Mandi). - Ademir Fonseca.

Linense - 2 - Paulo Musse; Eric, Fabão, Bruno Quadros e Tarracha; Wellington Monteiro, Marcus Vinícius, Éder (Cambalhota) e Gilsinho; Leandro Love (Léo Costa) e Pedrão. - Pintado.

Gols - Éder, aos 10 e aos 39 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Éder, Bruno Recife e Bruno Quadros. Árbitro - Rodrigo Braghetto. Renda - R$ 20.280,00. Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.