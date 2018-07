Linense volta a vencer e afunda o Paulista na lanterna

LINS - O técnico Bruno Quadros estava pressionado depois da goleada sofrida para a Portuguesa, por 4 a 0, na última rodada, mas nada como enfrentar o pior time do Campeonato Paulista para se reabilitar. Na noite deste domingo, no Gilbertão, o Linense ganhou por 1 a 0, no complemento da oitava rodada, e aumentou ainda mais a crise no Paulista de Jundiaí.

O Linense vinha de duas derrotas seguidas e entrou novamente na briga por uma vaga nas quartas de finais, chegando aos 10 pontos, em terceiro lugar do Grupo A. Único time que ainda não ganhou nenhuma partida no campeonato, o Paulista amarga a lanterna do Grupo C e também da classificação geral, com apenas dois pontos em oito jogos.

O primeiro tempo foi bastante aberto, com os dois times criando chances de gol, mas o único que soube aproveitar foi o Linense. Aos 17 minutos, Nikão cruzou e Rodrigo Tiuí ganhou do zagueiro, cabeceando no ângulo de Juliano.

Atrás do marcador, o Paulista esboçou uma pressão e quase empatou com Diego Rosa e Jô. O primeiro chutou para fora, enquanto o outro esbarrou em uma boa defesa de Anderson.

No segundo tempo, o visitante esboçou uma pressão nos primeiros minutos do segundo tempo e assustou em finalização de David Batista, que desviou em Tobi e saiu pela linha de fundo. Em vantagem, o Linense passou a administrar a posse de bola, mas começava a irritar os torcedores pelos espaços que dava para o adversário.

O Linense volta a campo na próxima quarta-feira, contra a Ponte Preta, às 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela nona rodada. Na quinta-feira, o Paulista enfrenta o ameaçado Comercial, também às 19h30, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA:

LINENSE 1 X 0 PAULISTA

LINENSE - Anderson; Marcelo, Alex Moraes, Tobi e João Paulo; Renan, Thiago Santos, Nikão (Diniz) e Fernandinho (Branquinho); Anselmo e Rodrigo Tiuí (Leandro Ferreira). Técnico - Bruno Quadros.

PAULISTA - Juliano; Henrique, Diego Silva, Lucas Pivatto e Márcio Pitty; Humberto (Carlão), Mineiro, Diego Rosa (Tutinha) e Lusmar; Jô (Bruno Catanhede) e David Batista. Técnico - Marcio Bittencourt.

GOLS - Rodrigo Tiuí aos 17 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

CARTÕES AMARELOS - Alex Moraes, Marcelo e Fernandinho (Linense); Lucas Pivatto (Paulista).

RENDA - R$ 45.622,50.

PÚBLICO - 2.027 pagantes.

LOCAL - Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).