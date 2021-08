Lionel Messi acerta com o Paris Saint-Germain por duas temporadas

Messi é jogador do Paris Saint-Germain. O pai do argentino, Jorge, que é também o seu empresário, confirmou com apenas um sim o acerto com time francês ao ser questionado na chegada ao Aeroporto El Prat de Llobregat, nesta terça-feira. O craque chegou em seguida ao local para pegar o voo para a capital francesa, onde vai passar por exames médicos e assinar contrato.

O vínculo de Messi com o PSG será por duas temporadas, tendo a opção de renovar por mais uma temporada, até o meio de 2024. Seu salário rondaria os 35 milhões de euros (R$ 214 milhões na cotação atual) líquidos por temporada, com bônus incluídos - isso o deixaria no nível dos vencimentos de Neymar no elenco.

A apresentação oficial será nesta quarta-feira, no Parque dos Príncipes, casa da equipe francesa. O estádio já está sendo preparado para receber o craque argentino.

Após mais de 20 anos no Barcelona, único clube que defendeu profissionalmente, Messi, de 34 anos, deixou o clube espanhol neste final de semana. O argentino não fechou um novo contrato com a equipe por conta das regras de fair play financeiro da LaLiga, empresa que organiza o Campeonato Espanhol.

O pai de Messi recomendou, ainda, aos repórteres que "averiguem" junto ao Barcelona qual o verdadeiro "culpado" pela saída do argentino, que, não escondeu, ficou triste com o desfecho das negociações: "Não o viram?", disparou.

Novos galácticos?

O PSG vai ter um ataque formado por Messi, Mbappé e Neymar, além de uma defesa com o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma e o zagueiro espanhol Sergio Ramos, recém-contratados, já deixa os torcedores ansiosos com a possilidade de formação de um esquadrão.

A chegada de Messi coloca o time francês em outro patamar. Vale lembrar que ele é um dos maiores jogadores da história do futebol e eleito seis vezes melhor do mundo. O argentino jogou ao lado de gerações de craques como Ronaldinho, Xavi e Iniesta.

Com ele, o PSG poderia formar um novo time de galácticos. O termo se popularizou quando o Real Madrid montou uma equipe com jogadores badalados, como Ronaldo, Roberto Carlos, David Beckham, Luís Figo, Zinedine Zidane e outros entre 2000 e 2006. Os investimentos em contratações custaram mais de 1 bilhão de euros ao Real Madrid em apenas 10 anos.

Mesmo assim, a forturna não trouxe todos os resultados desejados. Os galácticos encantaram o mundo e conquistaram, entre outros títulos, a Liga dos Campeões em 2000 e 2002.