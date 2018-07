Lionel Messi agradece pelos 'dez maravilhosos anos' de Barcelona

Lionel Messi completa nesta quinta-feira exatos dez anos de sua estreia como jogador profissional do Barcelona, clube em que conquistou inúmeros títulos e segue fazendo história como goleador. O astro argentino, então com apenas 17 anos de idade, substituto o brasileiro Deco no segundo tempo do jogo no qual o Barça derrotou o Espanyol por 1 a 0, naquela que foi sua primeira partida oficial pela equipe.

Ao comentar a data marcante para a sua carreira, Messi agradeceu ao clube nesta quinta por meio de sua página no Facebook. "Quero agradecer a toda minha família, amigos, companheiros e a todo staff do Barcelona por seu apoio nestes 10 maravilhosos anos", escreveu o craque.

Em seguida, Messi destacou que desfrutou deste período "vestindo estas cores e vivendo momentos muito lindos, mas sempre querendo melhorar e conseguir mais títulos para o time", pelo qual ostenta números impressionantes com apenas 27 anos de idade.

Ao todo, o atacante acumula 361 gols em 434 partidas e é o maior artilheiro da histórica do clube. Nestes dez anos ele acumulou três títulos da Liga dos Campeões, dois do Mundial de Clubes da Fifa, seis do Campeonato Espanhol, outros seis da Supercopa da Espanha, dois da Supercopa da Europa e dois da Copa do Rei.

O desempenho impressionante neste período foi decisivo para que o astro fosse eleito pela Fifa por quatro anos seguidos (2009, 2010, 2011 e 2012) o melhor jogador do mundo. E no último dia 13 de julho ele se viu muito próximo da consagração máxima da sua carreira ao disputar a final da Copa de 2014, no Maracanã. Porém, ele acabou caindo por 1 a 0 junto com a Argentina diante da Alemanha.