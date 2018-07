Lionel Messi aposta que Neymar se adaptará bem ao Barcelona

BARCELONA - O craque argentino Lionel Messi não tem dúvidas. Nesta quarta-feira, após o segundo treinamento da pré-temporada do Barcelona, na Catalunha, o melhor jogador do mundo concedeu entrevista coletiva e afirmou que o atacante brasileiro Neymar, recém contratado do Santos, não terá problema algum para se adaptar rapidamente ao estilo de jogo da equipe e ao ambiente do clube.

"Esperamos que dentro de campo tudo funcione bem. É um grandíssimo jogador, que desequilibra demais no um contra um e isso será um diferencial. Ele (Neymar) chega a uma equipe cheia de estrelas, a um vestiário de boas pessoas e acredito que não terá problemas para se adaptar", afirmou Messi, durante uma concorrida entrevista coletiva no centro de treinamento do Barcelona.

Para se dar bem nesta temporada, cheia de novidades no clube catalão, Messi garante estar 100% fisicamente. Sua lesão muscular, que o atrapalhou nos últimos meses, já totalmente curada de acordo com o craque. "Foi uma coisa pequena, mas que foi se complicando da forma como as coisas foram acontecendo", disse o argentino, lembrando da eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa para o Bayern de Munique.

"Foi muito ruim a forma como o Bayern nos eliminou. A diferença de gols foi excessiva e isso nos motiva mais para esta temporada", comentou Messi. Com fáceis vitórias em Munique e em Barcelona, o Bayern fez um placar agregado de 7 a 0 e passou à final, onde conquistou o título sobre o rival Borussia Dortmund.

O argentino ressaltou que o clube alemão será um dos principais rivais do Barcelona nesta nova temporada europeia. Ainda mais com o espanhol Pep Guardiola no comando. "O Bayern é uma grande equipe. Ganho a ''Champions'' e com a chegada de Guardiola será mais forte ainda. Mas tem também o Real Madrid por tudo que significa e pelos jogadores que possuem", afirmou.

O que Messi não quis falar muito na entrevista coletiva foi sobre seu problema a respeito das acusações contra ele e seu pai por suposta fraude fiscal na Espanha. "Estou muito tranquilo. Sempre estive à margem disto, assim como meu pai. Temos nossos advogados e nossos assessores, que são os que administram estas coisas. Nós confiamos neles e eles vão solucionar o tema", disse.

Messi deve comparecer a um tribunal em 17 de setembro ao lado do pai, Jorge Horacio Messi, para depor a um juiz de Barcelona sobre a suposta fraude fiscal de 4,16 milhões de euros (R$ 12,3 milhões) recebidos como direitos de imagem entre 2006 e 2009 que não foram declarados.