Lionel Messi completa 600 jogos pelo Barcelona contra o Sevilla

Neste sábado, o Barcelona recebe o Sevilla no estádio Camp Nou, em Barcelona, pela 11.ª rodada do Campeonato Espanhol, em partida especial para Lionel Messi. O craque argentino completará 600 partidas oficiais com a camisa do clube catalão.

"Nos faltam adjetivos para classificar a trajetória de Messi", afirmou o técnico da equipe, Ernesto Valverde. "600 partidas são muitas partidas. É um número extraordinário, como tudo que ele faz. Não são só os 600 jogos, mas como foram seus 600 jogos", completou.

Os números de Messi, de fato, impressionam. Terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa do Barcelona, atrás apenas de Andrés Iniesta (642) e Xavi Hernández (767), o argentino é o maior goleador da história do clube, com 523 gols em 599 partidas.

E se depender do histórico, o jogador e os torcedores do Barcelona terão ainda mais motivos para comemorar neste sábado. O Sevilla é o time que mais sofreu gols de Lionel Messi. O argentino já marcou 29 vezes contra o clube da região da Andaluzia.

Além dos gols de Messi, o Barcelona também aguarda a recuperação do atacante Luis Suárez, que marcou apenas três vezes em 13 partidas oficiais da temporada. "Luis é um goleador e sabemos que é uma questão de perseverança. Se algo o caracteriza, é isso. É insistente, agressivo e perseverante no trabalho", disse Valverde sobre o atacante uruguaio.

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Barcelona pode abrir 11 pontos de vantagem sobre o rival Real Madrid se vencer neste sábado. Apesar disso, Valverde afirma que prefere não fazer contas. "É um absurdo olhar para trás e comemorar porque estamos em primeiro. Isto pode mudar em uma ou duas semanas", afirmou o técnico.