Lionel Messi diz não saber onde estará na próxima temporada

Lionel Messi causou surpresa nesta segunda-feira ao dizer que não sabe onde estará no próximo ano. O atacante argentino foi perguntado durante entrevista coletiva antes do anúncio do vencedor do prêmio Bola de Ouro, em Zurique, se quer encerrar a carreira no Barcelona ou no argentino Newell's Old Boys, em sua cidade natal, Rosário. E sua resposta deixou muitas dúvidas no ar.

"Não tenho certeza do que vai acontecer, se eu irei para o Newell's", disse. "Não sei onde vou estar no próximo ano, apesar de sempre ter dito que gostaria de encerrar minha carreira no Barcelona, mas... Ninguém sabe o que o futuro reserva".

No domingo, Messi negou que tenha pedido a demissão do técnico do Barça, Luis Enrique, ou que esteja em busca de sair do clube.

“Eu não pedi nada para ficar aqui porque nunca quis ir para nenhum outro lugar”, disse Messi ao canal de TV do Barcelona após a vitória no Campeonato Espanhol sobre o Atlético de Madrid, atual campeão.

O capitão da seleção da Argentina e astro do Barça respondeu pela primeira vez sobre os rumores de um desentendimento com Luis Enrique, que assumiu o comando da equipe no lugar de Tata Martino, compatriota de Messi, no fim da última temporada.