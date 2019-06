Lionel Messi estará em três cidades na 1ª fase da Copa América

O craque Lionel Messi, eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa, já está no Brasil para liderar a Argentina em busca do título que falta para a vitoriosa carreira do jogador. Na segunda-feira, em Salvador, a equipe treinou no Barradão, mas com os portões fechados. De qualquer forma, todos sabem que a simples presença do atacante do Barcelona vai atrair todo os holofotes durante a Copa América.

Na capital baiana, Messi ficará até domingo, dia seguinte da partida entre Argentina e Colômbia, na Fonte Nova. Aí a delegação parte para Belo Horizonte, onde a seleção ficou durante sua participação na Copa do Mundo de 2014. O jogador conhece bem o local que foi sua casa no torneio do Brasil, quando sua seleção chegou ao vice-campeonato.

A partida contra o Paraguai será no Mineirão, na quarta-feira, dia 19. E no dia seguinte a equipe se despede da capital mineira e parte para Porto Alegre, onde fará seu último duelo na primeira fase da Copa América. O confronto contra o Catar será no domingo, dia 23, na Arena do Grêmio.

Ainda é difícil estabelecer todos os passos do jogador no Brasil e os locais de treinamento, pois esse cronograma é definido com pouca antecedência. Se um campo não está com o gramado em boas condições, por exemplo, o treino da seleção pode ser transferido para outro. Até por isso, são quatro opções de locais em cada cidade que receberá as partidas.