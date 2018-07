Lionel Messi prega cuidado e se diz preocupado com altitude de La Paz

LA PAZ - Lionel Messi admitiu nesta segunda-feira que a altitude de 3.600 metros de La Paz preocupa a seleção argentina, principalmente em razão do último resultado do time em solo boliviano. Em 2009, nas Eliminatórias da Copa do ano seguinte, os argentinos foram goleados por 6 a 1, quando ainda eram comandados pelo técnico Maradona.

"Esta foi minha única experiência na altitude e foi terrível. Todo mundo sabe o que aconteceu da última vez que jogamos lá. Mas esperamos obter um resultado positivo desta vez", declarou o atacante, que atualmente desempenha futebol mais decisivo em sua seleção, assim como faz no Barcelona.

Com aquela única experiência na altitude, Messi lembra que teve muita dificuldade nos lances de maior velocidade. "Foi um jogo muito duro para nós, por isso estamos aqui na tentativa de deixar aquela memória para trás. Tenho apenas aquela experiência, você dava um pique e nunca conseguia se recuperar".

Por essa razão, Messi pregou humildade e cuidado à seleção argentina em La Paz, apesar do favoritismo dos argentinos. "Nós não conseguimos nada ainda. A Bolívia será um adversário bem complicado", avisou.

A Argentina lidera as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2014, com 23 pontos, quatro a mais que a Colômbia, com um jogo a menos. A Bolívia é a penúltima colocada, com apenas oito pontos.