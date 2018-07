Lionel Messi recebe Chuteira de Ouro da temporada 2011/2012

BARCELONA - Aos 25 anos, o argentino Lionel Messi recebeu nesta segunda-feira mais um prêmio em sua já consagrada carreira. Ele levantou pela segunda vez o troféu Chuteira de Ouro por ter sido o principal artilheiro das competições europeias na temporada 2011/2012, quando marcou 50 gols com a camisa do Barcelona.

Vencedor do prêmio também na temporada 2009/2010, o argentino fez questão de dedicar o troféu deste ano aos seus companheiros no clube catalão. "É um premio por marcar mais gols, mas eu sei que se não fosse pelos meus companheiros de equipe eu não conseguiria marcá-los", declarou.

Para conquistar o troféu, Messi precisou superar uma disputa particular com o português Cristiano Ronaldo, vencedor do prêmio em 2010/2011, que ficou a apenas quatro gols do argentino na última temporada.

A Chuteira de Ouro foi entregue pela primeira vez em 1968, quando Eusébio foi o premiado. Desde então, apenas dois brasileiros alcançaram o feito de ser o maior artilheiro da Europa em uma temporada: Ronaldo (em 1996/1997, pelo Barcelona) e Jardel (em 1998/1999, pelo Porto, e 2001/2002, pelo Sporting).