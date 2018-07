Lionel Messi supera Gerd Müller e se torna o maior artilheiro em um ano

SEVILHA - A semana de Messi começou de forma traumática, mas terminou de maneira historicamente gloriosa neste domingo. Depois de ter lesionado o joelho no empate por 0 a 0 com o Benfica, na última quarta-feira, pela Copa dos Campeões, o jogador chegou a ser dúvida para o duelo diante do Betis, pelo Campeonato Espanhol. Porém, o argentino não só jogou como também se tornou, na partida disputada em Sevilha, o maior goleador de um só ano em todos os tempos.

O astro do Barça marcou duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre o rival, neste agora inesquecível 9 de dezembro, e alcançou a marca de 86 gols em 2012, batendo o recorde do alemão Gerd Müller, que em 1972 balançou as redes 85 vezes, quando atuava pelo Bayern de Munique e pela seleção alemã.

Se não tivesse marcado neste domingo, Messi ainda poderia ter até três chances de bater o recorde de Gerd Müller, campeão mundial com a seleção alemã em 1974, pois o Barcelona ainda jogará neste ano contra o Córdoba, pela Copa do Rei, e contra Atlético de Madrid e Valladolid, pelo Espanhol. Desta forma, o argentino terá novas chances de ampliar ainda mais o peso do seu recorde histórico.

Messi começou a desenhar mais um capítulo glorioso de sua fantástica carreira aos 16 minutos do primeiro tempo do duelo diante do Betis. E o seu primeiro gol no jogo foi bem ao seu estilo. Ele partiu com a bola grudada no seu pé, como de costume, e começou a fazer fila na diagonal até chegar no lado esquerdo da área e chutar cruzado no canto esquerdo do goleiro adversário. E a quebra do recorde veio apenas nove minutos depois. Em nova jogada pela esquerda, ele recebeu passe açucarado de calcanhar de Iniesta e bateu de novo cruzado para marcar o segundo do Barça e o seu 86.º gol em 2012, quebrando assim o recorde de Gerd Müller que durava 40 anos até este domingo.

Com os dois gols de Messi, o Barcelona chegou aos 43 pontos e manteve a vantagem de seis pontos sobre o vice-líder Atlético de Madrid, que horas mais cedo massacrou o La Coruña por 6 a 0, em casa. Martin ainda descontou para o Betis ainda na primeira etapa e pressionou o time catação no segundo tempo do duelo deste domingo, mas não conseguiu chegar ao empate e ficou estacionado nos 25 pontos, na quinta posição do Campeonato Espanhol.

Atualizada às 20:49