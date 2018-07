Lippi corta Grosso e convoca 28 jogadores na Itália

O técnico da Itália, Marcelo Lippi, convocou nesta terça-feira uma pré-lista de 28 jogadores para a disputa da Copa do Mundo. O treinador, que antes havia chamado um grupo de 30 atletas, anunciou os cortes do lateral-esquerdo Fabio Grosso e do meio-campista Antonio Candreva.

Grosso fica fora do grupo chamado por Lippi depois de ter participado com destaque da campanha da Itália rumo ao título do Mundial de 2006. O jogador, inclusive, marcou o gol de pênalti que definiu o título para os italianos na disputa decisiva com a França na decisão.

Nesta temporada, porém, Grosso atravessa má fase com a camisa da Juventus, que terminou o último Campeonato Italiano apenas na sétima posição.

O grupo de 28 escolhidos por Lippi, que tem nove jogadores que participaram da Copa de 2006, vai iniciar um período de treinos neste domingo em Sestriere, nos Alpes italianos. Localizados em uma altitude de cerca de 2.000 metros, os campos de treino irão ajudar a seleção a se aclimatar às condições semelhantes que os jogadores deverão encontrar na África do Sul.

A lista definitiva de 23 convocados para o Mundial será anunciada por Lippi no dia 1.º de junho. Dois dias depois, a seleção italiana disputará um amistoso contra o México e, no dia 5, contra a Suíça.

Na Copa do Mundo, a Itália irá integrar o Grupo F, que também contará com a presença de Paraguai, Nova Zelândia e Eslováquia. A estreia dos italianos será contra os paraguaios, no dia 14 de junho.

Confira os 28 convocados da Itália:

Goleiros: Buffon (Juventus), De Sanctis (Napoli), Marchetti (Cagliari) e Sirigu (Palermo)

Defensores: Bocchetti (Genoa), Bonucci (Bari), Cannavaro (Juventus), Cassani (Palermo), Chiellini (Juventus), Criscito (Genoa), Maggio (Napoli) e Zambrotta (Milan)

Meio-campistas: Camoranesi (Juventus), Cossu (Cagliari), De Rossi (Roma), Gattuso (Milan), Marchisio (Juventus), Montolivo (Fiorentina), Palombo (Sampdoria), Pepe (Udinese) e Pirlo (Milan)

Atacantes: Borriello (Milan), Di Natale (Udinese), Gilardino (Fiorentina), Iaquinta (Juventus), Pazzini (Sampdoria), Quagliarella (Napoli) e Giuseppe Rossi (Villarreal)