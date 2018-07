Lippi diz que sentiu pesar por cortar Fabio Grosso

No Mundial de 2006, Grosso foi um dos grandes destaques na campanha do título italiano e marcou, inclusive, o gol de pênalti decisivo na final contra a França. Mas nesta temporada, o lateral não teve bom desempenho com a Juventus.

"Liguei para o Grosso ontem (segunda-feira) e vocês não podem imaginar como me senti mal. Mas precisei fazer isso e tenho de ser honesto. Isso me doeu, como dói para todos os outros 14 jogadores (que venceram em 2006) que tiveram grandes momentos na Alemanha", lamentou o treinador em coletiva de imprensa. "Não posso convocar os jogadores apenas pelo passado".