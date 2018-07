Lisandro é dúvida para final do Gaúcho; Nilton e Jorge Henrique são vetados

Outro jogador que pode ficar fora do clássico decisivo é o argentino Lisandro Lopez. O atacante sofreu uma entorse no joelho direito no treino de quinta-feira da semana passada, não participou do primeiro jogo da final, e tinha retorno às atividades previsto para esta quarta-feira.

De acordo com o diretor médico Marcelo Otton, a expectativa era de uma recuperação rápida do argentino, que entretanto segue com dor. Por outro lado, o técnico Diego Aguirre terá os retornos de Vitinho, Réver e Léo, que voltaram a treinar na segunda-feira e estão disponíveis para a decisão.